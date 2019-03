Drukbezochte Spinning Marathon in Raamsdonksveer brengt veel emotie

RAAMSDONKSVEER - Iedereen heeft een eigen verhaal. Een doel waarvoor men fietst, iemand haast voortdurend in gedachte. De emoties - een lach en een traan - gierden zondagmiddag tijdens de achtste editie van de Spinning Marathon dan ook door de Koloszaal in Raamsdonksveer. Een recordaantal van 244 deelnemers die zes uur lang voluit fietsten om geld in te zamelen voor Tour du ALS en KiKa. De inspanningen werden beloond; het eindbedrag bedroeg 27.116 euro; eveneens een record.

Die 244 lijkt ook wel ongeveer de maximale capaciteit, maar de organisatie peinst er niet over om iets groters te zoeken en blijft de zaal zonder meer trouw. Zaterdagavond spinden al 41 kinderen op verlaagde spinningfietsen in de zaal. Een nieuw onderdeel, dat moeten volgend jaar zeker honderd kinderen worden. ,,Hun sponsorbijdragen waren geweldig; ze brengen heel veel muntjes mee. Die gaan echt langs de deuren, dat voelt superwaardevol", klinkt Peter van Helvoort van de organisatie vertederd. Samen brachten zij 2608 euro in het laatje.

Haar doneren

Een van die kinderen was Kyan (10). Een meisje uit zijn klas kreeg een paar geleden kanker, waarop Kyan besloot zijn haar te laten groeien om dat op een zeker moment te kunnen doneren. Het meisje is inmiddels genezen verklaard; Kyan liet op het podium zijn vlecht van 38 centimeter afknippen door kapster Ellen en wist bovendien 500 euro sponsorgeld mee te nemen. Zijn moeder Joyce Nooijen kijkt liefdevol naar hem. Zijzelf werkt in de zorg en wordt daarom dikwijls geconfronteerd met ziektes. Haar vader overleed bovendien aan kanker. ,,Daarom doe ik hier elk jaar mee, hier wil ik graag aan bijdragen."

De Madese Bianca van den Berg verloor in 2016 haar broer. Hij leed aan ALS. ,,Sindsdien zet ik me erg in om aandacht te krijgen voor deze ziekte." Dit jaar doet ze mee met de Tour du ALS. Zij en haar man zetten dit jaar alles op alles en haalden 4100 euro op. ,,Mijn broer overleed toen hij 38 was. Ik word een dag na de Tour du ALS 39 jaar; de hele weg ernaartoe is confronterend en kost veel energie. Het wordt nog een gigantische uitdaging straks naar de Mont Ventoux, maar we zullen het halen, dat weet ik zeker."

Ook Team Nikie is van de partij, zoals ieder jaar. De sportvrienden zetten zich graag in voor het goede doel, maar ditmaal is de lading groot. ,,Nikie was de aanstichter van het team. De regelaar. Hij is ons vorige maand ontvallen", treurt hij. Bij Nikie (46) werd in september kanker ontdekt, in februari overleed hij na een zeer pijnlijk ziekbed. ,,Zijn vastberadenheid inspireerde ons. Hij had hier natuurlijk bij moeten zijn."