Druk bezochte Kidsdag bij De Leest

Overvallers Jumbo Lage Zwaluwe bedreigden personeel met mes en stroom­stoot­wa­pen

12:22 LAGE ZWALUWE – Na de gewapende overval op de Jumbo supermarkt in Lage Zwaluwe is de politie nog op zoek naar de daders. Onbekend is nog of de daders iets hebben buitgemaakt.