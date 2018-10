Drugswoning aan IJsvogelstraat in Dongen voor drie maanden gesloten

DONGEN - Na de vondst van een hennepkwekerij eind augustus is een woning aan de IJsvogelstraat in Dongen vanaf donderdag gesloten. Burgemeester Marina Starmans heeft besloten dat de deur tot zaterdag 5 januari gesloten blijft.

De politie trof op die 28e van augustus een in werking zijnde hennepkwekerij aan met 155 planten: een overtreding van de Opiumwet. De misstanden kwamen aan het licht tijdens een integrale controle van de gemeente Dongen, politie en Enexis in Dongen en in het buitengebied van Dongen.

,,Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Dongen een eind maken aan drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze locatie." De gemeente heeft de omgeving per brief geïnformeerd over de stand van zaken.

Damocles

De sluiting gebeurt op basis van het door de burgemeester vastgestelde Damocles-beleid. Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten.