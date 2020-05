Drugspand voor drie maanden gesloten in Dongen

Op 3 maart werd de woning doorzocht terwijl de bewoner thuis was. Hij werd niet meteen aangehouden. Hij had chemicaliën staan om synthetische drugs mee te kunnen maken. In de woning lagen ook henneptoppen en amfetamine. Alle drugs en spullen zijn in beslag genomen. Er werd een procedure gestart om de woning te sluiten. De bewoner werd verhoord.