Drugsdealers proberen harddrugs te verkopen aan minderjarigen in Raamsdonksveer, vier man aangehouden

Onderne­mers Oosterhout willen snel aanpak Bromtol: ‘Uitstel is absoluut onaccepta­bel‘

6:52 OOSTERHOUT - De rotonde bij de Bromtol moet zo snel mogelijk worden aangepakt, zo vinden Oosterhoutse ondernemers. ,,Wederom uitstel is niet aanvaardbaar”, zo betoogt de lokale afdeling van VNO-NCW in een brief aan de politiek. ,,Er is al genoeg vertraging geweest de afgelopen jaren”, schrijft ook de Stichting BIZ Weststad.