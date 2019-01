Drugsdealers Geertruidenberg verkochten aan jongeren

BREDA - Donny P. en Tamara van O. uit Geertruidenberg en Raamsdonksveer verkochten soft- en harddrugs, hebben ze dinsdag in de rechtbank in Breda bekend. Ook aan jongeren, is het Openbaar Ministerie overtuigd. Tegen de man is daarom een jaar celstraf geëist.

In de telefoon van Tamara (32) stonden de telefoonnummers van een aantal jongeren. ,,Ik wist hun leeftijd niet'', zei ze tegen de rechter. Bij Donny stapten de jongeren op een parkeerterrein in de auto. ,,Ik zette daar mijn zoon af, zijn vriendjes stapten daarom ook in de auto'', stelde de verdachte.

Maar eigenlijk kwam de verkoop aan jongeren al naar voren in de allereerste meldingen bij de politie, in maart 2016. ,,Donny rijdt in een BMW met dit kenteken en hij dealt onder meer aan jeugdigen'', vertelde een beller bij Meld Misdaad Anoniem. Door onderbezetting bij de politie duurde het onderzoek lang, maar in juni 2017 lag er genoeg om de twee verdachten op te pakken.

Watertoren

De telefoons van de twee waren afgetapt en er was een vrij duidelijk beeld van de handel in xtc, cocaïne en wiet. Ze verkochten onder meer bij het sportpark, bij een discotheek en bij de watertoren.

Zelf erkenden ze maar mondjesmaat hun drugshandel. Het was vooral niet zo heel veel geweest, zeiden ze allebei. Bovendien was er ook veel voor eigen gebruik.

Officier van justitie Kristel Simpelaar laakte met name de verkoop aan jongeren. ,,Je ziet ook echt wel of iemand 25 is of nog maar 16, 17 of 18'', zei ze over het argument van Tamara. ,,Bovendien geef je ze door drugs te geven de mogelijkheid om af te glijden en in het criminele circuit terecht te komen. Alleen om er zelf beter van te worden.‘’

Tegen Tamara, die ze vooral als een loopvrouw van Donny zag, eiste ze een werkstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar.