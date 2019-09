Drugsdealers aangehouden in haven Drimmelen: honderd wikkels met harddrugs verstopt in auto

Renovatie zwembaden Drimmelen: ‘Hopelijk is het klaar voor het zwemsei­zoen in april 2020'

28 september TERHEIJDEN/MADE - Het zwemseizoen is voorbij en dus kan de renovatie van de twee zwembaden in de gemeente Drimmelen, Het Puzzelbad in Terheijden en De Randoet in Made, beginnen. De voorbereidende werkzaamheden zoals grondwerk en sloop zijn al eerder in werking gezet, maar komende week begint de daadwerkelijke verbouwing.