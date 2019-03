Drugsdealer met groot aantal pakjes cocaïne aangehouden in Oosterhout

Oosterhout­se is wel schuldig maar krijgt geen straf na uiting op Facebook

23 maart OOSTERHOUT - Iemand op Facebook uitmaken voor ‘oplichter’ is smaad . Het Openbaar Ministerie besloot Marijke Koorn uit Oosterhout daarvoor te vervolgen. Want smaad is strafbaar. Dat vond ook de politierechter in Breda. Marijke is schuldig, maar nadat ze plechtig had beloofd zoiets nóóit meer te doen, kreeg ze geen straf opgelegd.