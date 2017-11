Droom die wethouder Starreveld met de krant deelde geeft 'ergernis' in de raad

GILZE EN RIJEN - De droom die wethouder Willem Starreveld vorige week in een interview met deze krant deelde, is een nachtmerrie geworden. Vooral zijn idee voor een nieuw centrumplan Rijen werd een wandeling langs een motie van wantrouwen. College, raad noch zijn partij Kern'75 waren van het plan op de hoogte.

In het interview gaf Willem Starreveld aan nu zijn droom te willen meedelen, omdat zijn partij gekozen heeft voor verjonging en verder wil met wethouder Alletta van der Veen. Hij dacht aan nieuwbouw van cc De Boodschap boven op horeca en winkels in het nieuwe centrumplan. De moskee aan het burgemeester Sweensplein kon naar de Boodschap, samen met onderwijs. De moskee maakt plaats voor woningen. Een eenmalige kans in zijn beleving.

Afstand

,,Ik heb er met ergernis uit de krant kennis van genomen'', verwoordde burgemeester Jan Boelhouwer het gevoel van de andere collegeleden. ,,Het leek erop alsof het plan het standpunt van B en W waren. Wij waren niet op de hoogte en nemen afstand van deze standpunten.''

In schriftelijke vragen wilde de VVD weten wat er nu eigenlijk overbleef van het bestemmingplan voor het centrum zoals dat een week eerder was vastgesteld. Ook wilde de fractie weten waarom de wethouder de raad toen niet over zijn plannen heeft ingelicht. En, vroeg de VVD zich af, in hoeverre heeft deze persoonlijke ambitie de plannen vertraagd, waarbij woningen boven op de horeca en winkels in het centrumplan moeten komen.

Discussie

Boelhouwer zei er niet van uit te gaan dat het standpunt van de wethouder vertraging zou opleveren voor het bestaande plan. Starreveld meldde dat hij zijn droom had willen delen om een discussie mogelijk te maken.

Hans Rutten (VVD) kon er niet bij. ,,Dit is een kwalijke zaak. Dit dossier is 14 jaar oud. Er is veel geld en tijd in gestoken. U brengt mensen op een dwaalspoor en zet de werkgroep centrumplan op een zijspoor.'' Starreveld sprak van een eenmalige kans het voor Rijen goed te doen.

Verrast

De PvdA vond dat de wethouder dromen met de raad moest delen en niet met de krant. Ook Kern'75 was onaangenaam verrast. ,,Het stond en staat niet in ons programma'', zei Freek van Baardwijk. Hij vond ook dat de wethouder excuses moest aanbieden aan wethouder Zwarts. Volgens ook andere raadsleden leek het alsof de wethouder haar de schuld gaf dat de bouw van het zwembad na de overdracht van de portefeuille pas na twee jaar begon. ,,Dat was omdat wij als raad meer onderzoek wilden.'' Starreveld bood zijn excuses aan. ,,Ik wilde enkel aangeven dat het in zijn algemeen tijd kost als een complex dossier wordt overgedragen. Het gaat niet over wethouder Zwarts.''