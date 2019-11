Dronken vrienden kruipen één voor één achter het stuur, feestje eindigt op politiebureau in Oosterhout

Het begon allemaal rond 02.20 uur, toen de politie op de Stadsweg in Geertruidenberg een auto midden op de weg stil zag staan. ,,Het voertuig viel op omdat deze met horten en stoten wegreed”, aldus de politie. Er werd een stopteken gegeven, waarna een 16-jarig meisje als bestuurster van de auto uitstapte. Ze was niet in het bezit van een rijbewijs en bleek te veel alcohol te hebben gedronken. ,,Ze gaf aan dat haar 20-jarige vriend, welke als bijrijder in het voertuig zat, te veel alcohol had genuttigd en dat hij haar daarom liet rijden in zijn auto”, vervolgt de politie.

Tweede stopteken

Toen agenten het meisje bij haar huisadres in Made afzetten, kwam er een personenauto langs de woning gereden. Omdat de politie vermoedde dat het om vrienden van de 16-jarige ging, werd er opnieuw een stopteken gegeven. Het voertuig werd bestuurd door een 19-jarige man uit Raamsdonkveer. Ook hij bleek te veel gedronken te hebben. Op het politiebureau blies hij als beginnend bestuurder 555 ug/l, ruim zes keer de toegestane hoeveelheid. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Naast hem in de auto zat de 20-jarige man die eerder ook bij het 16-jarige meisje in de auto zat.

Driemaal is scheepsrecht

Twintig minuten na het tweede stopteken was het wéér raak. Dit keer was de 20-jarige man uit Geertruidenberg, die eerder twee keer als bijrijder in de auto zat, zelf achter het stuur gekropen. Hij werd direct staande gehouden en bleek net als zijn twee vrienden te veel alcohol te hebben genuttigd. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij vier keer zoveel had gedronken als toegestaan.