Dronken mannen zorgen voor overlast in Dongen

Politie zoekt persoon van achtergela­ten schoen en fiets: 'Grote gevolgen van een mogelijk klein incident'

10:17 WAALWIJK - De politie stond vrijdagnacht voor een raadsel. Langs een sloot in Waalwijk werden een 'redelijk nieuwe schoon en een redelijk nieuwe fiets' gevonden. Agenten en brandweer kwamen meteen in actie om de sloot te doorzoeken. Daar werd niemand gevonden. De politie wil nu in contact komen met de eigenaar van de spullen.