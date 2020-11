Dronken man die voetbalterrein in Den Hout op reed weer op vrije voeten

Dieven duwen auto's omver om katalysato­ren te stelen in Waalwijk en Rijen

12:49 WAALWIJK/RIJEN - Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in Waalwijk een auto op zijn kant geduwd om zo de katalysator te kunnen stelen. Een nacht eerder was hetzelfde gebeurd met een auto in Rijen. Vier verdachte mannen (20, 23 (2x) en 24) zijn vrijdagmorgen in Den Bosch aangehouden, zo meldt de politie.