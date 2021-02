Dronken man (24) uit Dongen bedreigt en beledigt agenten: ‘Als ik je buiten tegenkom, steek ik je dood!’

Stemmen in het coronatijd­perk mag wat kosten: kuchscher­men, mondkapjes en ‘drive thru'-stemhokjes

12 februari BREDA - Het wordt in maart nog flink aanpoten op de stembureaus. Tijdens ‘normale’ verkiezingen zijn er in Breda zo’n zevenhonderd vrijwilligers actief op de stembureaus, dit jaar zijn het er ruim 1300. Ze zitten achter kuchschermen, dragen mondkapjes en desinfecteren de stemhokjes. Vanwege corona is dit jaar alles anders.