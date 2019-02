Dronken bestuurder (33) aangehouden met verboden wapens in Raamsdonksveer

Basis­school De Kring Rijen deels plat voor woningen

16 februari RIJEN - Er komt nieuw leven in de voormalige Jenaplan basisschool De Kring in Rijen. Tenminste in het hoofdgebouw. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed Zuid in Breda. ,,In en rond het gebouw willen we 26 woningen maken”, zegt woordvoerder Jannes Pekaar.