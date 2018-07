Dronken automobilist veroorzaakt ongeluk en rijdt slingerend door in Dongen

Last van wespen? 'Spuiten doen we niet meer'

8:00 BREDA - Zoeeemmm! Wespen vliegen af en aan. Zit je in je tuinstoel, krijg je geen rust door die beestjes die rond je hoofd zoemen. Gevaarlijk? Nee! Maar leuk is het niet. ,,Het is weer wespentijd", bevestigt Johan Timmers van de ongediertebestrijding van de gemeente Breda, ,,maar spuiten doen we niet meer, we geven alleen nog advies."