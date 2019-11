Drones en andere watersnufjes in Oosterhout

Bijna vierhonderd ondernemers uit Oosterhout en omgeving willen meer weten over toekomstige toepassingen van water en zijn daarom deze avond naar theater De Bussel gekomen.

Jubileum

Het jubileum van het Wilhelminakanaal was voor organisatoren JCI Oosterhout, Rabobank Amerstreek en gemeente Oosterhout aanleiding om The Power of Water te kiezen als thema voor het evenement. ,,Het Wilhelminakanaal was honderd jaar geleden heel innovatief”, zegt Roland Rutten van JCI Oosterhout. De zaal is dan ook ingericht met een knipoog naar het kanaal. De Lagerhuisopstelling zorgt in het midden van de tribunes voor een smal rechthoekig podium dat deze avond wordt beschouwd als het Wilhelminakanaal.

Op dat podium verschijnen negen sprekers onder wie olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband, momenteel Chef de Mission van de Nederlandse ploeg voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Onderwaterdrone

Vincent Laracker van Antea Group, met een vestiging in Oosterhout, vertelt dat het bedrijf jaarlijks 1 miljoen euro besteedt aan innovaties, zoals de onderwaterdrone. Laracker: ,,Deze kunnen we snel, gericht en tegen relatief lage kosten inzetten. Er hoeft dan nog geen duiker bij te komen en dat is zeker een voordeel in gebieden met kwetsbare natuur.”

Waterstof als energiedrager

,,Wat zou het mooi zijn als we reststromen van windmolens kunnen omzetten naar waterstof", zegt spreker Paul Smits uit Made. Hij ziet een toekomst voor waterstof als energiedrager voor onder meer auto's en ontwikkelt daarom met zijn bedrijf H2Point groene waterstof, afkomstig uit een hernieuwbare bron en geproduceerd met duurzame energie.

Tappen