Drone in strijd tegen hennepteelt Biesbosch

Vier inspecteurs van de dienst krijgen een opleiding om de drone te kunnen en mogen besturen. Zodra de vereiste vergunning binnen is van de rijksoverheid wordt het onbemande vliegtuigje ingezet. ,,En we gaan die intensief gebruiken’’, stelt directeur Ronald Visser. ,,We waren voor controles al ter land en ter zee, maar straks ook in de lucht.’’



Volgens inspecteur Bas de Bruin, één van de mensen die de drone gaat besturen, is het aantal wietplantages in de Biesbosch de laatste vijf jaar hand over hand toegenomen. Criminelen gebruiken het natuurgebied omdat het onoverzichtelijk is. Als de plantage wordt ontdekt, is dat vaak omdat boswachters er bij toeval op stuiten.