Dromen komen uit voor dj uit Made

Rennen door Fort Lunet en de Geertruids­kerk, Geertrui­den­berg krijgt eigen 'urban trail'

12:29 GEERTRUIDENBERG - Rennen door de Geertruidskerk, Fort Lunet of het gemeentehuis? Urban trails bestaan al in steden, maar binnenkort krijgt de vestingstad Geertruidenberg ook zijn eigen 'urban trail'. Zondag 23 september is de eerste editie van de Gertrudisloop.