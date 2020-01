Droger in brand in woning Dorst

Miljoen voor groene buurtpro­jec­ten

20 januari OOSTERHOUT/BREDA - Voor wijk- en buurtverenigingen die een natuur- of waterproject in hun wijk willen opzetten, is de komende vier jaar een miljoen euro beschikbaar. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen het geld in de pot van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.