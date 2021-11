Droge voeten bij hoogwater in de Noordwaard, want Ad houdt de dijken in topconditie

Het laatste feestje voor de lockdown, nog even los op de beats van Mental Theo

Terwijl Nederland vanaf vandaag opnieuw deels op slot gaat, namen honderden feestgangers het er vrijdagavond nog even van. En hoe. Op het Nederlandstalige muziekfestival Oosterhout Live en het KPJ-feest Grensdance in Nispen kon je hier en daar over de koppen lopen.

8:30