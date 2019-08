Drinkende minderjarige op de bon in Oosterhout: ‘Als je stiekem drinkt, heeft dat consequenties‘

Drugslabs in Brabant innovatief verstopt in oude stallen, kelders en boten: een overzicht van spraakma­ken­de vondsten

26 augustus ,,Ik ben ontzettend geschrokken”, reageerde de eigenaar van een loods in Fijnaart verrast, nadat daar maandagmiddag een groot drugslab voor amfetamine was gevonden. Het houdt niet op met dit soort ontdekkingen in Brabant. Dit jaar werden al meerdere grote drugslaboratoriums gevonden, die soms op zeer innovatieve wijze waren verstopt. Een overzicht van de meest spraakmakende drugsvondsten in Brabant dit jaar.