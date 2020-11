Dringende oproep politie na filmpjes dierenmishandeling: 'Speel geen eigen rechter!’

Een natuurijs­baan aanleggen of niet? IJsclubs in de regio blijven positief: ‘We hopen op januari’

25 november BREDA/TERHEIJDEN/OOSTERHOUT – IJsclubs durven ondanks de voorspelling van lage temperaturen nog niet te hopen op een ijsbaan deze winter vanwege corona. In Terheijden zijn ze al wel begonnen met het oppompen van water. ‘Hoe we het gaan doen met de maatregelen bespreken we als het ijs zeven centimeter dik is.’