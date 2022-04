Drimmelense wielerzomer brengt de beste profwielrenners naar Made

MADE - Drimmelen maakt zich op voor een zomer vol wielersport. De beste profwielrenners knallen in juni en augustus door de gemeente.

De profronde van Made is niet meer, maar Drimmelen kan deze zomer toch volop genieten van de koers. Zondag 12 juni begint namelijk de Drimmelense wielerzomer. Dan is Made de startplaats van de laatste etappe van de ZLM Tour, een vijfdaagse etappekoers voor profwielrenners door Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. ,,Voor ons is dit het begin van een mooie wielerzomer met een aantal grote wielerrondes die Drimmelen passeren”, zegt wethouder Harry Bakker.

Een deel van deze renners keert op zondag 21 augustus terug naar Made, want dan voert de Ronde van Spanje, La Vuelta, door het gebied. De derde etappe start en finisht in Breda en leidt de renners door West-Brabant, onder meer door de gemeente Drimmelen. In Made maken ze van deze dag een wielerfeestje met verschillende activiteiten.

Onbeperkte Vuelta

Stichting Leef! organiseert van 29 juni tot en met 3 juli de Onbeperkte Vuelta Brabant. Deze fietstocht gaat over ongeveer dezelfde route als de derde etappe van La Vuelta en is bedoeld voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Op 30 juni is Wagenberg een van de doorkomst- en startplaatsen van deze toertocht. ,,Ook voor supporters vanuit zorginstellingen en mensen die een klein stukje willen meedoen zijn er volop kansen”, zegt Bakker.

Wie wil meehelpen aan de wielerzomer van Drimmelen of ideeën heeft voor een side-event kan zich aanmelden bij jvanpul@drimmelen.nl. Meer informatie over de Onbeperkte Vuelta is te vinden op www.onbeperktevuelta.nl

Volledig scherm De laatste profronde van Made in 2019. © Pix4Profs / Joris Knapen