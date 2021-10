Drimmelense boa's dragen voortaan bodycams: ‘Agressie tegen handhavers is onaanvaardbaar’

Het is over en uit met luxe overnach­tin­gen in kerk Geertrui­den­berg: ‘Hele nare ervaringen’

6 oktober GEERTRUIDENBERG - Slapen in de kerk. Op dikke, luxe matrassen. In Geertruidenberg is de droom na twee nachten al uiteen gespat. ‘Hele nare ervaringen’ is de reden dat de Geertruidskerk met Heilige Nachten is gestopt.