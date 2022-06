Drimmelenaren ontmoeten elkaar deze zomer weer bij het Herengrachtconcert: ‘Het is een grote reünie’

DRIMMELEN - Er klinkt deze zomer weer muziek in Drimmelen, want het Herengrachtconcert staat na drie jaar weer op de agenda.

,,Het Herengrachtconcert is een echt dorpsfeest waar ook mensen van buiten Drimmelen welkom zijn”, zegt Erik van Dijk, voorzitter van de organisatie. ,,Het is een grote reünie", vult penningmeester Jean Paul Bakx aan. ,,Veel mensen die in Drimmelen zijn opgegroeid keren voor het Herengrachtconcert terug naar het dorp en ontmoeten elkaar hier weer.”

Het bekende recept

Zaterdag 27 augustus is het weer zo ver. Dan vindt de zevende editie van het muziekfeest plaats Aan het recept is weinig veranderd: een opening met klassieke muziek, daarna jazz, een singer-songwriter en ten slotte een coverband. Bakx: ,,De singer-songwriter is al bekend: Jeroen Kant, die op zijn bootje in de Biesbosch woont.” The Billy's, een coverband met Drimmelense roots, sluit geheel volgens de traditie het feest af.

Quote We hebben ook nieuwe inwoners gevraagd of ze zin hebben om mee te helpen. Zo leren zij ook andere dorpelin­gen kennen en wij hen. Erik van Dijk, Herengrachtconcert

Het Herengrachtconcert werd in 2005 voor het eerst georganiseerd. Toen bedenker Rinus Rasenberg in 2014 aangaf te stoppen met het muzikale dorpsfeest, bleef het tot 2019 het stil op de Herengracht. Dat jaar blies een nieuwe organisatie het muziekfeest nieuw leven in. Van Dijk: ,,De bedoeling was om het evenement in 2021 weer te organiseren, maar corona gooide roet in het eten.”

‘Vaste club vrijwilligers’

Inmiddels vormen Van Dijk, Bakx en Els Pellikaan het dagelijks bestuur. Bakx: ,,Daarnaast kunnen we rekenen op een vaste club vrijwilligers die ons helpen met de voorbereidingen van het concert en op de dag zelf.”

Dat zijn niet alleen geboren en getogen Drimmelenaren. Van Dijk: ,,We hebben ook nieuwe inwoners gevraagd of ze zin hebben om mee te helpen. Daar heeft een groot aantal van hen enthousiast op gereageerd. Zo leren zij ook andere dorpelingen kennen en wij hen.”

De volgende editie van het Herengrachtconcert is in 2024. Van Dijk: ,,We organiseren dit om het jaar, want anders moet je na de evaluatie gelijk weer beginnen met de voorbereidingen voor de volgende editie. Bovendien houden we het zo ook leuk voor onze sponsors.”

Volledig scherm Herengrachtconcert in Drimmelen 2019. © Pix4Profs/Edwin Wiekens