Drimmelen ziet toch een toekomst voor het wankelende Biesbosch bezoekerscentrum

Meer dan de Biesbosch

De gemeente onderzoekt daarom of het bezoekerscentrum meer kan bieden dan informatie over de Biesbosch. ,,We willen een verbrede informatievoorziening in stand houden en ook Staatsbosbeheer daarbij betrekken.”

In het Biesboschcentrum liggen straks dus niet alleen meer folders over het natuurgebied. Het is de bedoeling dat er dan ook informatie beschikbaar is over andere toeristische en recreatieve voorzieningen in de regio.