Drimmelen wil 'gas geven' met zelfrijdend openbaar vervoer

'Net als in Parijs: de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen heeft het opstarten van een pilot met zelfrijdend openbaar vervoer opnieuw besproken. Tim Simons van de VVD wil zo'n experiment zo snel mogelijk laten beginnen: ,,De toekomst begint nu.''

Experimenteren

Vorig jaar besloot de raad al om te experimenteren met deze zelfrijdende bussen. In samenwerking met onder meer de TU in Delft en het bedrijf Future Mobility Network bereidt ze nu die proef voor, die in principe een half jaar gaat duren. De raad buigt zich nog wel over bepaalde aspecten van de proef, zoals het beginmoment en routes.

Verkennen routes

In het voorstel waar de raad zich nu over boog, staat het doel van de pilot omschreven als 'het verkennen van de (on)mogelijkheden voor inzet van zelfrijdend vervoer in een landelijke omgeving'. Oftewel: wat is waar en wanneer mogelijk?

Hobbels

,,Natuurlijk zijn er nog hobbels te overwinnen. Maar het liefst zien we dat deze proef er in 2019 al is, zodat er snel gekeken wordt naar de mogelijkheden van zelfrijdend vervoer in onze gemeente", aldus Tim Simons van VVD Drimmelen.

Volgens Simons zijn er drie hoofdpunten waar de pilot zich op zou moeten richten. ,,Allereerst moet gekeken worden of onze wegen geschikt zijn voor de komst van zelfrijdend vervoer. Verder moet duidelijk worden welke mensen er gebruik van gaan maken en moet er gekeken worden naar een dienstlijn die waardevol is voor de gemeente."

Station

Hans van der Pluijm (CDA) maakt zich nog wel zorgen over de routes waar de komende tijd nog uit gekozen gaat worden. Van der Pluijm: ,,Alleen route 1, dus via het station van Lage Zwaluwe, heeft kans van slagen. De andere twee komen niet langs het station en hoeven met deze inhoud eigenlijk al niet onderzocht te worden."

Het treinstation is immers het drukste punt in het openbaar vervoer in de gemeente en daarmee een logisch punt op een route voor de busjes, vindt Van der Pluijm.

Aansluitmogelijkheden ov

Een ander aandachtspunt vindt hij de aansluitmogelijkheden met het reguliere openbare vervoer. Hij wees erop dat reizigers vooral gebaat zijn bij een goede aansluiting op bestaand openbaar vervoer, en vroeg het college daarop te letten bij het bepalen van de route.

Andere aandachtspunten vanuit de raad: Loes van Zwieten van Lijst Harry Bakker hoopt dat de busjes harder kunnen dan de eerder genoemde 17 kilometer per uur en Miriam Tiekstra van Groen Drimmelen (VP/D66) is verbaasd dat er geen duurzaamheidsparagraaf is opgenomen in het voorstel. Tiekstra: ,,Het zijn elektrische busjes en ook bereikbaarheid en mobiliteit vallen onder duurzaam."

Duurzaamheid

Wethouder Jan-Willem Stoop (Lijst Harry Bakker) 'wil gas geven bij dit project'. ,,De techniek gaat snel. De busjes kunnen inmiddels 30 kilometer per uur. Verder ga ik een duurzaamheidparagraaf toevoegen aan het voorstel. Routes en doelgroepen moeten inderdaad nog nader bekeken worden. Dit valt ook onder de pilot."