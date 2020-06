Drimmelen wijst nu al eerste vuurwerkveilige zone aan

Het buitenbad van De Warande in Oosterhout is open, maar het loopt nog niet storm

9:08 OOSTERHOUT - Alleen op tweede pinksterdag vulde het buitenterrein zich met 300 bezoekers, het maximum aantal toegestane. De natuurlijke spreiding tussen zonnen, spelen en zwemmen maakte direct zichtbaar dat het buitenbad meer mensen aankan. Reden voor Hans Nouwens, teamleider Sportbedrijf Oosterhout, om nog dezelfde avond te overleggen over opschaling van het aantal bezoekers. Met als resultaat dat het maximum aantal mensen per tijdsblok nu 750 is.