Drimmelen voor het eerst inwonertal van 27.000 gepasseerd

De gemeente Drimmelen en Bedrijven Netwerk Drimmelen (BND) hielden gisteravond een nieuwjaarsbijeenkomst in De Korenbeurs in Made. Het thema van deze bijeenkomst was vertrouwen.

De burgemeester begon zijn speech met het opsommen van enkele successen. ,,2017 is het jaar waarin 35 burgerinitiatieven in het kader van 'Samen aan de Slag' zijn gehonoreerd, het jaar waarin het pontje van Lage Zwaluwe naar de Biesbosch in vaart is gebracht en het jaar waarin geïnvesteerd is in de kwaliteit van de openbare ruimte met als voorbeelden het sportveld in het park naast het gemeentehuis, het trapveldje in Terheijden en de speelbossen."