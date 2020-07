Drimmelen volhardt in standpunt: géén wietkwekerij

Dat zegt een woordvoerster van de gemeente Drimmelen in reactie op de uitlatingen van bestuursvoorzitter Peter Schouten van Project C. Die zei woensdag in deze krant dat ‘we in goed gesprek zijn met de gemeente en grondeigenaar’.

Kassencomplex van 30.000 vierkante meter

De Bredase organisatie die een kwekerij wil opstarten om zo mee te doen aan het landelijk wietexperiment, dat onder meer in Breda zal plaatsvinden, klopte vorig jaar aan in Drimmelen. Project C had in die gemeente zijn oog laten vallen op een kassencomplex van 30.000 vierkante meter.

Maar in december liet de gemeente weten niet mee te willen werken aan de vestiging van een kwekerij binnen haar grenzen. Drimmelen vreesde imagoschade en burgemeester Gert de Kok uitte zijn zorgen omtrent de openbare orde en veiligheid in relatie tot de beschikbare politiecapaciteit.

Opnieuw in gesprek



Onlangs trok Project C opnieuw aan de bel in Drimmelen. “Wij vonden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom het project. Daarom zijn we het gesprek aangegaan”, aldus de gemeentewoordvoerster. Dat overleg heeft twee weken geleden plaatsgevonden. “Maar het gesprek is geen aanleiding voor ons geweest om ons standpunt aan te passen. De eerder genoemde bezwaren blijven overeind staan. Bovendien vinden we dat er een grote weeffout is gemaakt, door de plaatsen waar de proef gaat plaatsvinden los te koppelen van de locatie waar de kwekerijen komen.”

Quote Ze brengen dit als een politieke beslissing en dat is onrechtma­tig Peter Schouten, Project C

Peter Schouten van Project C was zelf donderdag nog niet op de hoogte van het standpunt van de gemeente. “Het is onbehoorlijk dat ik dat van de pers moet vernemen.” Hij noemt het besluit van Drimmelen ‘onbegrijpelijk’. “Ze brengen dit als een politieke beslissing en dat is onrechtmatig. Hun motivering is onterecht. Ze hebben op de verkeerde gronden de vestiging van een bedrijf geweigerd in een gebied waar glastuinbouw gewoon is toegestaan.”

Selectie van de telers

Aspirant-telers die willen deelnemen aan het wietexperiment hebben tot en met 28 juli de tijd om een aanvraag in te dienen. Naar verwachting zal het selectieproces van zes tot maximaal tien telers een half jaar in beslag nemen.

Advies van burgemeesters

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft eerder al laten weten dat hij bij de aanwijzing van de telers het advies van burgemeesters van gemeenten waar kwekers aan de slag willen, meeweegt. Maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de bewindsman. “Mocht Drimmelen in beeld blijven dan hopen wij natuurlijk dat hij goed zal luisteren naar ons advies. We hopen dat dat een zwaarwegend advies zal zijn”, aldus de woordvoerster van Drimmelen.