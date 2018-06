Drimmelen verhoogt starterslening naar twintigduizend euro

Ouderen van Oosterheem hebben eigen wandelvier­daag­se: 'Ze hebben er zin in'

3 juni OOSTERHOUT - Het is het gesprek van de dag onder bewoners van zorgcentrum Oosterheem in Oosterhout. Een eigen wandelvierdaagse met rolstoel of scootmobiel. Deze dinsdag is het zover. ,,Ze hebben er zin in", zegt dagbestedingscoach Suzan de Wit.