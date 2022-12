Drimmelen steekt kwart miljoen in ‘energiefonds’ om verenigingen te steunen

MADE - Verenigingen in de gemeente Drimmelen die in knel dreigen te komen door de gestegen energiekosten, kunnen ondersteuning krijgen vanuit een speciaal fonds. Het gemeentebestuur stelt daar 250.000 euro voor beschikbaar.

Het energiecompensatiefonds is in het leven geroepen voor alle vrijwilligersorganisaties in Drimmelen. Het budget wordt op twee manieren verdeeld: via een energiefonds en via een noodfonds. Het is een éénmalige tegemoetkoming.

Ook organisaties die normaliter geen behoefte aan subsidie hebben, komen hiervoor in aanmerking. De nood is hoog, stelt het gemeentebestuur, en daarom is gezocht naar een efficiënte en snelle manier van toekennen.

Automatisch

Jaarlijks keert de gemeente een zogeheten waarderingssubsidie uit aan vrijwilligersorganisaties (op het gebied van onder andere sport, cultuur en scouting). Deze organisaties hoeven geen aanvraag in te dienen, zij ontvangen automatisch een tegemoetkoming uit het energiefonds.

Ook is er een noodfonds voor verenigingen en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties. Om daar voor in aanmerking te komen, moeten deze organisaties zelf een verzoek via de gemeentelijke website indienen. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld. Het maximale bedrag van de tegemoetkoming uit het noodfonds is 2.500 euro.

In een persbericht zegt wethouder Harry Bakker: ,,We willen met deze regeling het verengingsleven vitaal houden. We leven in een bijzonder jaar, met zorgen over de oorlog in Oekraïne, de opvang van vluchtelingen en met hoge inflatie en energieprijzen die fors zijn gestegen. Daarom bieden wij deze extra hulp aan onze verenigingen.”