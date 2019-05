Drimmelen schrijft zwarte cijfers, maar verwacht ‘financiële koelte’

Van dit overschot is 0,9 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van werkzaamheden die in 2018 niet konden worden afgerond, zoals De Kleine Schans, Digitaalhuis en diverse verkeersreconstructies. Openbaar groen vormt de grootste claim. ,,Dat komt door de hete zomer, het effectbestek en de samenwerking met het waterschap’’, laat wethouder Harry Bakker van Financiën weten.



De zwarte cijfers van 2018 bevallen hem wel. ,,Maar het kan altijd beter. Een kleine plus zonder claims is een ideaalbeeld. Nu hebben we een behoorlijke plus op het eind, maar bij de begroting hebben we geworsteld om een sluitend plaatje te krijgen. Dit komt door incidentele posten die lastig te begroten zijn.”



Zo werd er dit jaar ruim twee ton minder uitgegeven aan uitkeringsregelingen. ,,Er zijn wat meer mensen aan het werk gegaan.’’