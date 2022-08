Drimmelen kwam tot leven dankzij de jachthaven: ‘Maar de huizen zijn stikduur geworden’

Had je pakweg zeventig jaar geleden tegen een inwoner van Drimmelen gezegd dat zijn dorp in de 21ste eeuw door de provincie zou worden uitgeroepen tot parel van Noord-Brabant, dan had die je op zijn minst meewarig aangekeken. Immers, in die tijd - net na de Tweede Wereldoorlog - moest de Drimmelenaar met vissen op zalm en noeste arbeid in de Biesbosch een boterham verdienen. Aan schoonheid werd alleen op zondag gedacht: in je nette goed in de kerk zitten.