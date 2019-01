Drimmelen krijgt supermarkt: ‘aanwinst voor haven en dorp’

“Een aanwinst voor de jachthaven en het dorp”, zegt Renate Ilmer, directeur Jachthaven Drimmelen. “De supermarkt was het ontbrekende stukje. We hebben daarom een aantal supermarktketens benaderd om zich hier te vestigen.”

Ondernemer Koen van Grootel ziet het wel zitten om een levensmiddelenwinkel te beginnen in de jachthaven. Hij heeft immers ervaring met winkels in toeristische gebieden. Zo heeft hij een aantal supermarkten op recreatieparken. De winkel in Drimmelen wordt zijn elfde vestiging.

Kansen

Van Grootel: “Wij geloven in de jachthaven en het dorp. Het dagtoerisme en de veertienhonderd ligplaatsen bieden kansen voor een supermarkt.”

Horecaondernemer Brenner Verhagen is eveneens enthousiast over de komst van de supermarkt. “Dit is wat we jarenlang gemist hebben. Veel mensen die hier met de boot komen, hebben geen vervoersmiddel bij zich, maar moeten wel naar Made om boodschappen te doen. Nu zijn ze daar niet meer van afhankelijk.”

“Het wordt geen kleine buurtsuper”, benadrukt Ilmer. Er is immers vierhonderd vierkante meter gereserveerd voor de winkel. Voor opslag is nog eens driehonderd vierkante meter beschikbaar. De winkel wordt ingericht volgens het concept SPAR enjoy.

Toerisme

“Dat is specifiek gericht op toerisme”, legt Van Grootel uit. “Met meer gemaksproducten en een gedeelte non-food, zoals speelgoed, souvenirs en kleding.”

De supermarkt is tot en met oktober geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur en in het hoogseizoen zelfs tot 20.00 uur. Voorlopig gaat Van Grootel ervan uit dat de winkel tijdens het eerste winterseizoen is gesloten. “Maar dat bekijken we aan het einde van het zomerseizoen. Als de haven zich verder ontwikkelt, is het wellicht mogelijk om ook in de wintermaanden open te blijven.”

De supermarkt wordt gebouwd met hetzelfde modulaire systeem als de twee makelaarskantoren en het toekomstige hotel van ondernemers Verhagen en Van Schendel.

Ontwikkelen

“Alles wat we de komende jaren hier gaan ontwikkelen, gaan we met het modulaire systeem bouwen”, vertelt Ilmer. De ambities van de jachthaven reiken namelijk verder. “We willen dat Drimmelen ook in de winter aantrekkelijk wordt voor toeristen.”