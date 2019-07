Drimmelen krijgt 350.000 euro voor toerisme en recreatie

Dit is waarom De Winkel in Oosterhout Winkelier van het Jaar in Brabant is

9:10 OOSTERHOUT - ,,We hebben hem!! We hebben goud! We hebben de beker!! We zijn Winkelier van het Jaar 2019, van de provincie Noord Brabant!!!” Susan Pooye van De Winkel in Oosterhout kan deze donderdag haar geluk niet op.