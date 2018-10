Drimmelen krijgt 3,4 miljoen euro van het Rijk voor aardgasvrij centrum Terheijden

Afgelopen juni diende de gemeente de subsidieaanvraag van 3,4 miljoen euro in bij het rijksprogramma ‘Aardgasvrije wijken’. Van de 75 gemeenten die een verzoek hebben gedaan, is Drimmelen één van de 20 die ook daadwerkelijk subsidie krijgt. Samen met Eindhoven en Tilburg is het daarmee de enige Brabantse gemeente.

Het plan van het TEC richt zich op het aardgasvrij maken van Terheijden in twee fasen. De subsidie maakt uitvoering van de eerste fase mogelijk: het met duurzame warmte voorzien van 334 huishoudens en gebouwen in het centrum, zoals de kerken en het zwembad.

Terheijden krijgt een nieuw warmtenet, waarbij het water wordt verwarmd met thermische energie uit de rivier de Mark en biomassa van eigen bodem. Gemeente en TEC combineren de aanleg van het warmtenet met een geplande herinrichting van de doorgaande route in Terheijden. Afsluiting van de weg is dan maar één keer nodig.

Wethouder Jürgen Vissers is blij met de toekenning: “Wij zijn ons bewust van het feit dat we de stap naar andere energiebronnen moeten maken. Dat het Rijk ons hierbij gaat helpen is een mooie steun in de rug.”