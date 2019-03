Drimmelen gaat voor meer duidelijkheid bij dorpsgericht werken

Participatieladder, terugkoppeling, het bereiken van de zwijgende meerderheid en (digi)panel: zo maar wat termen uit ‘Dorpsgericht werken 3.0'. Om een en ander te verduidelijken is de visie samengevat in een tekening en een animatie. “Ik vind het belangrijk dat de nieuwe visie voor zoveel mogelijk mensen ‘leesbaar’ is”, vertelt Lilian Lambrechts, coördinator dorpsgericht werken. Sinds 2008 begeleidt ze initiatieven van bewoners. Inmiddels heeft ze al heel wat plannen gerealiseerd zien worden. “Onder meer de dorpspluktuinen, badminton voor mensen met een lichamelijke beperking en een muurschildering door jong en oud hier achter het gemeentehuis.”

Lambrechts’ rol wisselt per project. “Sommige initiatieven regelen zichzelf en dan spring ik in als dat nodig is. Soms merk je echter dat er ideeën zijn die een boost nodig hebben.” Daarom organiseert de gemeente in juni weer een Meet&Matchbijeenkomst, waar initiatiefnemers hun ideeën pitchen en vervolgens met aanwezigen verder brainstormen over het plan.