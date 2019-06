Drimmelen: ‘Besparingen jeugdzorg niet ten koste van de jeugd’

Het aantal jeugdigen dat vorig jaar gebruikmaakte van jeugdzorg steeg met 1,2 procent naar 11,4 procent. Drimmelen wijkt hierin nauwelijks af van de landelijke cijfers. ,,Niet alleen de gemeenschap maar ook de beschikbaarheid en laagdrempeligheid van de jeugdzorg hebben invloed op deze cijfers’’, vertelt Thomas Dijksman, beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Drimmelen. ,,Ook zien we dat zowel landelijk als in onze gemeente de vraag naar jeugdzorg minder hard stijgt.”



De kinderen en tieners ontvingen in 2018 in totaal 1163 jeugdzorgproducten. Dijksman: "De problemen spelen vaak niet alleen bij het kind, maar ook in het gezin. Daarom zijn er vaak meerdere producten nodig.’’