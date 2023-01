Drimmelen bereikt grens van 28.000 inwoners

MADE - Vorige week heeft de gemeente Drimmelen de grens van 28.000 inwoners bereikt. Dat meldde burgemeester Boy Scholtze dinsdagavond in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in Made.

Op 1 januari van dit jaar stond de teller op 27.997 inwoners in de gemeente. Daar zijn er inmiddels in elk geval drie bijgekomen. Wie de 28.000e inwoner is, is niet bekend. Wel maakte Scholtze duidelijk dat het niet iemand betreft die naar de gemeente is verhuisd.

,,Deze aanwas is op natuurlijke wijze gecreëerd. Ik wil onze 28.000e inwoner niet alleen welkom heten in onze blauwgroene gemeente, maar ook op deze wonderlijke wereld”, aldus Scholtze, die in december aantrad als burgemeester in Drimmelen.

254 kinderen

Het aantal inwoners in Drimmelen is in 2022 gegroeid met 521 mensen. Er werden vorig jaar 254 kinderen geboren, van wie 42 binnen de gemeentegrenzen en de overige bijvoorbeeld in een ziekenhuis, maar wel geregistreerd in Drimmelen. Er zijn 298 inwoners overleden. ,,Het sterftecijfer ligt daarmee hoger dan het geboortecijfer, de groei is dus vooral te verklaren uit verhuizingen naar onze gemeente”, aldus Scholtze.

Overal groei

Alle dorpen van de gemeente lieten vorig jaar een groei een zien. In Made woonden per 1 januari van dit jaar 12.820 mensen (een plus van 307 ten opzichte van een jaar eerder). In de andere kernen zijn de cijfers als volgt: Terheijden 6.232 (plus 34), Lage Zwaluwe 4.373 (plus 154), Wagenberg 2.224 (plus 10), Hooge Zwaluwe 1.753 (plus 5), Drimmelen 574 (plus 9).

Scholtze memoreerde verder dat de gemeente in 2023 officieel 25 jaar ‘Drimmelen’ heet. In april 1998 werd de naam van de toenmalige fusiegemeente, die ruim een jaar eerder tot stand kwam, gewijzigd naar de huidige naam. Daar zal dit voorjaar zeker aandacht aan worden besteed, aldus de burgemeester.