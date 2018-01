Drimmelen: 'aanrijtijden van ambulances naar Lage Zwaluwe zijn al jaren een probleem'

KieswijzerDRIMMELEN - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. Vandaag: Drimmelen.

Uitgenodigd voor het rondetafelgesprek zijn vijf betrokken inwoners uit diverse geledingen. Aan tafel in De Korenbeurs in Made melden zich: Dieuwke Simonis – Stellinga (werkte eerder als zorgmanager, nu ondernemer en eigenaar restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe), Jan Segeren (grondlegger/eigenaar modeketen Jola uit Made), Mirjam Schrauwen (o.a. assistent-makelaar, redactie Spraakvermaak Terheijden), Miranda Brouwers (kunstenares, atelier Miranda Brouwers Lage Zwaluwe) en Carel Rademakers voorzitter voetbalclub Madese Boys te Made).

Volledig scherm © Janie van de Pas

‘Oversteken moet veiliger’

Miranda: ,,Alle schoolgaande jeugd heeft te maken met de oversteekplaatsen bij Terheijden en naar Den Hout. Deze zijn gevaarlijk, ondanks maatregelen die bij Terheijden zijn genomen.’’ Mirjam: ,,Die lampjes werken niet goed. De afstemming tussen wanneer de fiets oversteekt en de auto bij de oversteekplaats is klopt niet.” Carel: ,,En de oversteek naar Den Hout is nog gevaarlijker.” Jan: ,,Volgens mij is dat Oosterhouts grondgebied. Laat de gemeente samenwerken met Oosterhout om het daar veiliger te maken.”

‘Beloon groene tuinen’

Carel: ,,Alleen een groenpakketje aanbieden aan nieuwkomers is niet voldoende. Zet daar een stimuleringsmaatregel tegenover, zodat woningen meer groene tuinen krijgen.” Jan: ,,Hardere maatregelen. Draai het om: stel dat niet meer dan 75 procent van je grondoppervlak verhard mag zijn.” Mirjam: ,,Daar alleen bij nieuwbouw op letten is niet voldoende. Maar controle is lastig.” Carel: ,,Met een drone kun je veel. Zo kun je ook braakliggend terrein spotten, waar je een bijenlint kunt aanbrengen. Het moet groener in onze gemeente.”

Ambulance in Lage Zwaluwe

Miranda: ,,De lange aanrijtijden van ambulances naar Lage Zwaluwe zijn al jaren een probleem. Lobbyen helpt kennelijk niet. Dus moet de gemeente het voortouw nemen en geld vrijmaken voor een stand-bypost. Jan: ,,Ik kan me voorstellen dat dit geen veilig gevoel geeft.” Dieuwke: ,,Maar waar halen ze dat geld vandaan? Mensen kiezen er toch zelf voor om afgelegen te gaan wonen. Aan de andere kant, de aanrijtijden zullen nooit verbeteren. Want harder rijden op deze dijken is te gevaarlijk. Dan is zo’n post toch de beste optie.”

‘Creatief boeren moet kunnen’

Dieuwke: ,,Ondernemers in Drimmelen zijn creatief en gericht op toeristen. Die combinatie moeten we koesteren. Overnachtingen bij boerderijen, hartstikke leuk. Glas wijn bij de kapper, waarom niet? Alleen vind ik wel dat deze mensen zich aan dezelfde regels moeten houden die voor horecaondernemers ook gelden. Een drankvergunning, bijbehorende certificaten.” Carel: ,,Hiermee stimuleer je ondernemers om alles uit hun bedrijf te halen. Niet alleen toeristen, maar ook de inwoners kunnen hiervan genieten.”

Wijkagent met spreekuur