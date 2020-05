Drijvende zonnepanelen op spaarbekkens in Biesbosch kunnen voor 50.000 huishoudens stroom leveren

Video+update Buurtbewo­ners hevig geschrok­ken: twee doden gevonden in nieuwbouw­wo­ning in Made

18:43 MADE - In een woning aan De Hooimijt in Made zijn vrijdagochtend de levenloze lichamen van twee mensen aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om een man en een vrouw. Hoe ze zijn overleden is nog onbekend. De politie wilde vrijdag bevestigen noch ontkennen of er een misdrijf in het spel is geweest. De buurt reageert geschokt.