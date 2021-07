Drijfafval en ander gevaar na hoogwater: even niet zwemmen in de Biesbosch

BIESBOSCH - Een frisse duik in de Biesbosch? Voor je gezondheid kun je het momenteel beter even laten. De kans op lichamelijk letsel door afval op of onder water is sinds het hoogwater namelijk behoorlijk toegenomen.

Delen per e-mail

Sinds enkele dagen geldt daarom een negatief zwemadvies voor het natuurgebied. Op de kaart van zwemwater.nl wordt bij de Aakvlaai, Rietplaat, Gat van de Kerksloot, Noordergat van de Plomp en Biesbosch Marina in de jachthaven van Drimmelen gewaarschuwd voor onveilige situaties door het hoogwater van afgelopen week.

Drijfafval

De Biesbosch is niet het enige gebied waarvoor een negatief zwemadvies wordt gegeven. Voor veel zwemwaterlocaties in en rond de Maas, Rijn, Waal en IJssel geldt deze waarschuwing. Veel zwemwaterlocaties zijn door de hoge waterstand en schade nog niet toegankelijk. Ook kunnen er mensen in nood raken door onder meer drijfafval, steile taluds en objecten onder water.

Bovendien is op veel zwemwaterlocaties de afgelopen week het water niet getest, waardoor niet bekend is wat de huidige kwaliteit van het zwemwater is. Veel zwemlocaties rond de grote rivieren worden op dit moment opgeruimd en beoordeeld.

Geen zwemverbod

In de zwemplas van recreatiepark de Kurenpolder kan wel zonder verhoogd risico worden gezwommen. Dat geldt ook voor de Winput in Hooge Zwaluwe en de zwemvijver van de Belhamel in Lage Zwaluwe.