Driek van Griensven gaat in Dongen 'tot eind van het jaar op de winkel passen'

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor taken op het terrein van wethouder Ad van Beek, zolang die nog herstellende is van zijn hartaanval. Daaronder valt ook de energieproblematiek rond De Beljaart.



Van Griensven is onafhankelijk voorzitter geweest van de bewonerscommissie van de De Beljaart, die al geruime tijd zoekt naar een oplossing van de problemen met de energievoorziening in die nieuwbouwwijk. “Het is een vreemde speling van het lot dat ik er nu van een andere kant mee te maken heb. Maar in de periode dat ik hier zit, zal het misschien maar één keer voorbijkomen.



Eigenlijk moet ik niet meer doen dan tot het einde van het jaar netjes op de winkel passen. Je moet de zaken met zo weinig mogelijk hiccups laten lopen. Het beste is het als de portefeuillewisseling nauwelijks te merken is.”