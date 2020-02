Drie uitgebrande jerrycans drugsafval gevonden bij Oosterhout

Video Meer vals geld in West-Bra­bant: ‘Het is geen katten­kwaad, maar oplichting’

12:35 Er zijn vorig jaar meer valse eurobiljetten opgedoken in West-Brabant en Zeeland. Volgens de politie kwamen er 248 meldingen over nepgeld binnen. Dat is een toename ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit een indicatie die de politie op verzoek van BN DeStem maakte.