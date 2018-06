Drie spetterende musicals bij afsluiten seizoen TheaterRijk Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN - De komende maand is het musicaltijd in Gilze en Rijen. Drie spetterende shows van kinderen, tieners en volwassenen komen in Cultureel Centrum De Boodschap op de planken.

,,Het is altijd weer prachtig wat soms in korte tijd kan worden opgevoerd'', zegt Tamara van Schilt-Mols van TheaterRijk. De musicalstichting voor Gilze en Rijen en omstreken presenteert voor het zevende jaar een reeks voorstellingen als afsluiting van het theaterseizoen.

Jeugdgroep

De eerstvolgende show is morgenavond 20 juni. Anton Wolvekamp heeft weer een eigen musical gecreëerd voor de jeugdgroep (8 tm 12 jaar). De muziekleerkracht op BS De Vijf Eiken in Rijen en de J.J. Anspachschool in Dongen schrijft teksten en muziek en doet de regie. Het resultaat heet dit jaar 'Musical Monsters' en begint om 19.30 uur. Kaartjes via tickets@theaterrijk.nl en een half uur voor de voorstelling in De Boodschap.

Bad Girls

Bijzonder is dit jaar de opvoering van 'Bad Girls' van de Musicalgroep Volwassenen. ,,Voor het eerst hebben we de rechten voor een musical gekocht. Het wordt een grote productie met een 8-koppig orkest. Er zijn circa 45 mensen aan verbonden'', vertelt Van Schilt. Het verhaal speelt zich af in Blok H van een beruchte vrouwengevangenis. De van oorsprong Britse musical werd in 2006 voor het eerst in Leeds gespeeld. Het gezelschap heeft twee uitvoeringen: zaterdag 30 juni 19.30u en zondag 1 juli 14.30 uur. Kaarten via www.ccgr.nl en aan de kassa.

Theaterweek