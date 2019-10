Drie onderzoeken naar kappen bomen in Marktstraat Made

College bekijkt bouwplan­nen Heilige Driehoek

7:00 OOSTERHOUT - Het college van B en W neemt half oktober een formeel standpunt in over de bouwplannen in de Heilige Driehoek. Dat antwoordt de gemeente na vragen van GroenLinks. Niet iedereen is er gerust op of het college zich aan de motie gaat houden om ‘geen medewerking te geven aan ontwikkelingen in het gebied’.