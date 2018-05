Drie keer aangifte van doodslag tegen bestuurder die bewust op auto inreed op A27

,,Vermoedelijk gaat het om een verkeersruzie vanwege onvoldoende afstand houden’’, licht een politiewoordvoerder toe. De automobilist die doorreed, heeft dat op deze manier blijkbaar kenbaar willen maken, zo luidt de veronderstelling. Een zoektocht naar die bestuurder diezelfde middag leverde niets meer op.



De politie heeft drie aangiftes voor poging doodslag liggen: voor elke betrokkene één. ,,Het onderzoek loopt nog. Er zijn twee tips.’’



Of beide auto’s tijdens hun rit over de A27 tussen Geertruidenberg en Meerkerk zijn vastgelegd op beeld, wil de politie niet zeggen. Het verkeer op de Merwedebrug wordt door Rijkswaterstaat met een camera in de gaten gehouden. Of die beelden zijn veilig gesteld is niet duidelijk. Mogelijk bestaan de tips uit beelden die door automobilisten met een dashboardcamera zijn gemaakt. ,,Er is wat gefilmd, maar daarover doen we verder geen mededelingen’’, aldus de politiewoordvoerder. ,,We zoeken nog steeds getuigen.’’