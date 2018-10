Drie jaar na dubbele moord in Hooge Zwaluwe nog altijd veel onduidelijk

HOOGE ZWALUWE - Het is precies drie jaar geleden: op 15 oktober 2015 werden in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe beroepscrimineel Muljaim Nadzak en No-Surrender-baas Brian Dalfour op brute wijze vermoord bij een ripdeal. Nog altijd is er niemand voor de dubbele moord veroordeeld.

Wat er die dag precies gebeurd is in het vakantiehuisje aan de Hamseweg, is nog altijd niet duidelijk. Verdachten spreken elkaar tegen. Wat wel duidelijk is, is dat er twee groepen criminelen in het vakantiehuisje waren voor een drugsdeal, Nederlanders en Belgen. Het zou gaan om een deal van vijftien kilo cocaïne, destijds met een straatwaarde van 390.000 euro. Op een gegeven moment ontstond er tumult. Niet veel later waren aan Nederlandse zijde No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn partner crimineel Muljaim Nadzak dood en de Belgen allemaal gevlucht.

Ripdeal

Het zou gaan om een uit de hand gelopen ripdeal: een drugsdeal waarbij het plan is drugs of drugsgeld van de andere criminele partij te stelen. Een van de slachtoffers, Muljaim Nadzak, stond erom bekend vaak ripdeals uit te voeren. Verschillende verdachten hebben verklaard dat de Belgen op een bepaald punt in de deal vastgebonden op de grond lagen. "En dan, drie minuten later, lopen de Belgen ineens weg en zijn er twee Nederlanders dood. Hoe kan dat?'', stelde officier van Justitie Paul Emmen destijds.

Verdachten

Er zijn uiteindelijk zes verdachten aangehouden: vijf Belgen en een Nederlander. Twee van hen, Belg Samir T. en de Nederlander, Roy O., raakten gewond tijdens de schietpartij. O. zou tijdens de deal hebben opgetreden als bemiddelaar tussen de Nederlandse en Belgische criminelen.

Onduidelijkheid