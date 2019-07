Drie inbraken in een nacht in winkelcentrum Laverije in Rijen

Weer verdachte van drugsdea­len gepakt in Breda, bijrijder slaat op de vlucht

15:56 BREDA - Een 21-jarige man uit Geertruidenberg is woensdag om 16.10 uur aangehouden op de Heuvelbrink in Breda, omdat hij verdacht wordt van het handelen in drugs. In zijn auto werden tientallen gripzakjes met cocaïne en heroïne aangetroffen.